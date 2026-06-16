Армия рф нанесла удар по жилой многоэтажке в Краматорске

Национальная безопасность
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Оккупанты во вторник, 16 июня, нанесли удар по многоэтажке в городе Краматорск Донецкой области, пострадали трое человек.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Оккупационные войска россии во вторник, 16 июня, нанесли удар по многоэтажке в городе Краматорск Донецкой области, пострадали гражданские.

Об этом сообщила пресс-служба Краматорского горсовета.

По предварительной информации местных властей, в результате атаки были ранены трое человек.

На месте прилета уже работают ГСЧС и все соответствующие службы. В горсовете также призвали жителей не покидать укрытия, поскольку существует угроза повторных обстрелов.

Напомним, утром 16 июня российская армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу в Херсоне. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина.

А ночью 16 июня оккупанты нанесли удар по Балаклее на Харьковщине, в результате атаки ранения получили восемь человек.

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