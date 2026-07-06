В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате удара рф

В столице продолжает расти количество раненых в результате массированной атаки оккупационных войск россии на Киев 6 июля.

Об этом сообщают президент Украины Владимир Зеленский и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«По состоянию на данный момент известно, что, к сожалению, из-за этой атаки погибли 11 человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 60 человек ранены», – написал президент.

Начальник КГВА также отметил, что количество пострадавших постоянно растет. Люди продолжают обращаться к медикам за помощью.

«На местах атак еще продолжаются спасательно-поисковые работы. К сожалению, растет число пострадавших. Это все люди и их судьбы, а не статистика. Искренние соболезнования родным всех, кого сегодня убила россия», – написал он.

Также президент уточнил, что повреждения зафиксированы более чем на 10 локациях города, в частности в жилых домах. Сейчас там работают все необходимые службы, которые делают максимум, чтобы спасти людей и оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

«По состоянию на сейчас удалось спасти 64 человека, среди них два ребенка», – добавил Зеленский.

Также он сообщил о трех погибших и 16 пострадавших в Киевской области. В частности, добавил, что в Вишневом продолжается пожар на месте ракетного удара. Местные власти проводят эвакуацию людей из самых опасных районов города.

«Проводится эвакуация людей из частного сектора. К ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских», – написал президент.

В МВД добавили, что эвакуация в Вишневом проводится из-за угрозы повторной детонации.

«Мы начали эвакуацию жителей с опасной территории. Уже временно эвакуировали более 500 человек до завершения работ по ликвидации. Также проводим обследование поврежденных частных домов, чтобы не пропустить ни одного пострадавшего», – написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как известно, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.

Известно о разрушенных и поврежденных жилых многоэтажках в разных районах города. Также горели припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил как минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 11 человек.

Во вторник, 7 июля, в Киеве столичные власти объявили День траура в память о жертвах одной из самых массовых атак армии российской федерации.

Тем временем в Киевской области Укрзализныця временно ограничила движение поездов на отдельных участках из соображений безопасности и задействовала резервные объездные маршруты.

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