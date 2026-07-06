Экс-заместитель Кличко вышел из-под стражи, ему продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 22 августа срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко в рамках земельного дела бизнесмена Дениса Комарницкого. Ранее он вышел из-под стражи после внесения залога.

Такое решение 22 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу Спасибка с альтернативой 20 млн грн залога. Позже арест продлили и оставили залог без изменений. Еще 22 апреля за подозреваемого внесли залог и он вышел из-под стражи. На Спасибо возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Киева, Киевской области и Черновцов (кроме проезда между ними) без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; носить электронный браслет; сдать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, а также определенными лицами.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Судья продолжил действие всех обязанностей, кроме ношения браслета, поскольку его фактически и не надевали на подозреваемого.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, – удовлетворить частично. Продлить подозреваемому (Спасибко – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 22 августа 2026 года включительно, но не дольше срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений по предоставлению прав на землю.

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