На войне в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии

В боях за Украину погиб 22-летний доброволец из Новой Зеландии Сэм Хейнс.

Об этом сообщает Nzherald.

9 октября 2023, 18:14 Сколько иностранных добровольцев и из каких стран погибли на войне в Украине Сколько иностранных добровольцев и из каких стран погибли на фронте в ходе полномасштабной войны – на инфографике.

Как отмечается, он погиб в 2025 году на территории Донецкой области, однако официально о его смерти стало известно только сейчас.

Хейнс родом из района Норт-Шор, пригорода Окленда. До выезда из Новой Зеландии в начале 2025 года его опыт военной подготовки ограничивался страйкболом. Позже он поступил на факультет оборонных исследований Университета Мэсси.

По словам отца, перед отъездом сын сообщил семье, что благодаря контактам по страйкболу получил работу в сфере разведки в Польше. На самом деле он попал в Украину и через несколько месяцев присоединился к Интернациональному батальону бригады «Азов», где служил в роте «Альфа-2» – штурмовом подразделении, в составе которого также воевали иностранные добровольцы из США, Великобритании и других стран. Лишь в августе 2025 года он сообщил семье, что находится на фронте в Украине.

Позже его подразделение было привлечено к операции по вытеснению российских сил из района села Золотой Колодезь в Донецкой области. Во время боя в подвале заброшенного дома Хейнс и несколько побратимов столкнулись с российскими военными, которые там скрывались. В перестрелке погибли сам Хейнс и еще один боец.

Поскольку он въехал в Украину по британскому паспорту, новозеландские власти сначала не были уведомлены о его гибели, поэтому о ней знало лишь узкое круг близких.

Сэма похоронили в январе 2026 года. После его гибели семья посетила Украину, где получила посмертные награды, в том числе отличия, присужденные указом президента Владимира Зеленского.

Хейнс стал шестым новозеландцем, чья гибель в Украине подтверждена с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

Напомним, недавно стало известно, что в Украине погиб литовский доброволец Игнас Кайлюс, который пропал без вести в начале июня во время выполнения боевого задания.

Также известно, что в конце июля 2025 года в Украине произошёл один из самых масштабных ударов по иностранным добровольцам – российская ракета попала в столовую тренировочного лагеря вблизи города Кропивницкий, в результате чего погибли как минимум двенадцать иностранных добровольцев.

Из инфографики «Слово и дело» можно узнать, сколько иностранных добровольцев и из каких стран погибли на войне в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.