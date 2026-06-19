Оккупанты второй раз за день ударили по Краматорску: есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты нанесли двойной удар по Краматорску Донецкой области 19 июня 2026 года. Власти области сообщают о двух погибших, еще 6 человек получили ранения.

Об этом говорится в сообщениях главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина и городского совета города Краматорск в Телеграм-каналах.

Известно, что в обед россияне дважды атаковали город, попав вблизи многоэтажки и автоплощадки. Всем раненым срочно предоставляется необходимая помощь.

19 июня 2026, 09:57 Россия атаковала два гражданских иностранных судна в Чёрном море, есть погибший и пострадавшие Российские военные атаковали ударными БПЛА гражданские суда в Чёрном море, которые шли под флагом Панамы и Сент-Китс и Невис. В результате преступления оккупантов погиб один из членов панамского экипажа. Всего известно о 5 раненых моряках.

«Количество жертв в Краматорске возросло до 2 погибших и 6 раненых. Второй раз за день город попал под обстрел примерно в полдень. Что касается объемов материального ущерба – их сейчас уточняем», – написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко уточнил, что первый удар армии рф произошел в 11:30. Под атакой оказался жилой район города. Погибла женщина 1948 года рождения, также ранения получили женщина 1938 года рождения и двое мужчин – 1956 и 1983 годов рождения. Их состояние квалифицировано как тяжелое.

В результате повторного удара рф около 12:15 погибла еще одна женщина 1984 года рождения. Также ранения получил парень 2007 года рождения – ему предоставляется медицинская помощь. Повреждены здания автомойки и СТО.

«Россияне ведут целенаправленный террор против гражданских. Призываю всех быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности», – обратился к горожанам Филашкин.

Сейчас на местах продолжаются работы по устранению последствий обстрела и выясняются окончательные объемы материального ущерба.

Напомним, оккупационная армия российской федерации 19 июня также нанесла удар по югу Одесской области. Пострадала гражданская инфраструктура, есть погибший.

Ранее сегодня российские войска ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадали девять человек.

А перед этим оккупанты нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины в Сумской области. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла местная жительница.

Кроме этого, войска путина атаковали дронами два гражданских иностранных судна в Черном море. Погиб один член экипажа, также есть раненые.

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