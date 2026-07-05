На Сумщине призвали население воздержаться от посещения АЗС на фоне новых ударов рф

В ближайшее время вражеские войска планируют нанести удары по территории автозаправочных станций на Сумщине, поэтому жителей региона попросили временно воздержаться от посещения АЗС из-за высокой вероятности обстрелов.
Об этом говорится в заявлении руководителя Сумской ОВА Олега Григорова.
Глава области сообщил, что располагает информацией о том, что россияне в ближайшее время планируют нанести удары по территории АЗС на Сумщине и еще в нескольких областях.
«По полученной информации, в ближайшее время враг намеревается нанести удары по территории автозаправочных станций на Сумщине и в нескольких других областях. Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без крайней необходимости», – заявил Григоров.
В ОВА добавили, что руководство автозаправочных станций проинформировано, а со своей стороны в администрации подготовят соответствующие поручения по усилению мер безопасности.
Напомним, что россия в последнее время активизировала удары по АЗС в прифронтовых областях Украины. В частности, недавно под прицел россиян попали заправки на Сумщине, Днепропетровщине и Харьковщине.
В связи с атаками одна из сетей АЗС ввела особый режим работы заправок в семи областях Украины. А в одной из общин Сумщины развернут сеть мобильных АЗС.
Как известно, сегодня, 5 июля, дрон ударил по автозаправке в Индустриальном районе Харькова. Также российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью и АЗС в городе Изюм на Харьковщине, в результате чего погиб человек и еще шестеро гражданских получили ранения.
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