В Национальном мемориальном кладбище опровергли размывание могил после ливня

В государственном учреждении «Национальное военное мемориальное кладбище» отреагировали на сообщения о провалах грунта после недавних ливней. Там заявили, что зафиксированное проседание является естественным процессом после захоронений и не связано с размыванием могил или грунтовыми водами.

Об этом говорится в официальном заявлении НВМК.

В учреждении отметили, что проседание грунта наблюдается на отдельных местах захоронений, произведенных в течение последних одного-двух месяцев. По словам представителей мемориального кладбища, это естественное уплотнение земли, которое происходит после традиционного захоронения и характерно для всех кладбищ.

«Речь идет именно о естественном уплотнении грунта в местах захоронений, а не о размывании могил или воздействии грунтовых вод», – подчеркнули в учреждении.

В НВМК объяснили, что процесс проседания происходит только в пределах места захоронения, где земля еще не успела окончательно уплотниться. Полное естественное уплотнение грунта может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Также на мемориальном кладбище заверили, что временные надмогильные сооружения остаются в правильном положении, а сотрудники уже проводят работы по устранению последствий проседания.

Напомним, ранее Киевский эколого-культурный центр сообщил, что после сильных ливней на территории Национального военного мемориального кладбища были размыты дороги, а в зоне захоронений образовались провалы. В КЭКЦ предположили, что причиной этого могли стать проблемы с дренажной системой и водоотведением.

Национальное военное мемориальное кладбище между селами Гатное и Мархаловка в Киевской области открыли 29 августа 2025 года.

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