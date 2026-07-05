Министр обороны Польши приказал рассекретить данные о военной помощи Украине

Польша рассекретит перечень военной помощи, предоставленной Украине в 2022-2026 годах с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщает в соцсети X.

30 июня 2026, 16:43 Какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны С начала вторжения рф наибольшее количество систем ПВО для Украины передали США, Германия и Чехия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед общественностью и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022–2026 годы», – написал Косиняк-Камыш.

Министр подчеркнул, что процесс передачи военного оборудования Киеву начало правительство партии «Право и справедливость» во главе с тогдашним руководителем Минобороны Мариушем Блащаком. При этом о каждой передаче информируют президента – сейчас Кароля Навроцкого, а ранее Анджея Дуду.

Отдельно Косиняк-Камыш сообщил, что поручил Службе военной контрразведки выяснить, кто намеренно пытался раскрыть государственную тайну.

«Мы действуем в условиях войны у нашей границы, каждое действие, направленное против польских государственных интересов, ставит под угрозу безопасность польских женщин и мужчин», – написал министр, пообещав, что к ответственности привлекут всех причастных – независимо от неприкосновенности.

Как известно, в Польше заявили о возможной передаче Украине ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время в Министерстве обороны страны не подтвердили эту информацию, отметив, что детали военной помощи засекречены.

При этом официального подтверждения того, что Польша действительно передала Украине ракеты-перехватчики к системам Patriot, на данный момент нет.

Напомним, Министр обороны Михаил Федоров обратился с официальными письмами почти к 40 странам-партнерам с просьбой срочно передать Украине ракеты к системам Patriot в течение июля.

Ранее польское руководство решило пока не передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев вышел из предыдущих договоренностей о сотрудничестве в сфере дронов.

Позже СМИ узнали, что будет с истребителями МиГ-29, которые Польша передумала передавать Украине.

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