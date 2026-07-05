В Кракове с могилы украинского писателя похитили барельеф, МИД заявил о провокации

В польском Кракове в ночь на 5 июля неизвестные похитили барельеф с надгробия украинского писателя, ученого и общественного деятеля Богдана Лепкого. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расценивают этот инцидент как сознательную провокацию.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

По его словам, место захоронения Богдана Лепкого на Раковицком кладбище подверглось акту вандализма, а с надгробия был похищен барельеф.

«Расцениваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша», – подчеркнул Тихий.

После инцидента Генеральное консульство Украины в Кракове обратилось к польской полиции, администрации Раковицкого кладбища и местным властям с требованием провести всестороннее расследование.

Украинская сторона призвала установить лиц, причастных к преступлению, привлечь их к ответственности, а также вернуть или восстановить похищенный барельеф. Кроме того, дипломаты попросили польскую сторону обеспечить надлежащую охрану места захоронения, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

В МИД выразили надежду на оперативное расследование инцидента и принятие эффективных мер для защиты украинских памятных мест на территории Польши.

Богдан Лепкий похоронен на Раковицком кладбище в семейной гробнице Шайдзинских. После смерти писателя в 1941 году его похоронили рядом с другом Игнатием Шайдзинским. В 1972 году на надгробии установили барельеф работы украинского скульптора Григора Пецуха, который и был похищен.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы готовят новую информационную операцию, направленную на ухудшение отношений между Украиной и Польшей. Для этого Кремль планирует использовать тему Волынской трагедии и распространить сфальсифицированные исторические материалы.

Между тем экс-премьер Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит политику относительно «культа Бандеры», УПА и ОУН.

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