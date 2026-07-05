В Кракове с могилы украинского писателя похитили барельеф, МИД заявил о провокации

В польском Кракове в ночь на 5 июля неизвестные похитили барельеф с надгробия украинского писателя, ученого и общественного деятеля Богдана Лепкого. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расценивают этот инцидент как сознательную провокацию.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
По его словам, место захоронения Богдана Лепкого на Раковицком кладбище подверглось акту вандализма, а с надгробия был похищен барельеф.
«Расцениваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша», – подчеркнул Тихий.
После инцидента Генеральное консульство Украины в Кракове обратилось к польской полиции, администрации Раковицкого кладбища и местным властям с требованием провести всестороннее расследование.
Украинская сторона призвала установить лиц, причастных к преступлению, привлечь их к ответственности, а также вернуть или восстановить похищенный барельеф. Кроме того, дипломаты попросили польскую сторону обеспечить надлежащую охрану места захоронения, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.
В МИД выразили надежду на оперативное расследование инцидента и принятие эффективных мер для защиты украинских памятных мест на территории Польши.
Богдан Лепкий похоронен на Раковицком кладбище в семейной гробнице Шайдзинских. После смерти писателя в 1941 году его похоронили рядом с другом Игнатием Шайдзинским. В 1972 году на надгробии установили барельеф работы украинского скульптора Григора Пецуха, который и был похищен.
Ранее сообщалось, что российские спецслужбы готовят новую информационную операцию, направленную на ухудшение отношений между Украиной и Польшей. Для этого Кремль планирует использовать тему Волынской трагедии и распространить сфальсифицированные исторические материалы.
Между тем экс-премьер Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит политику относительно «культа Бандеры», УПА и ОУН.
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