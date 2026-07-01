С сегодняшнего дня на всех АЗС Украины будет действовать новый стандарт топлива Е10: что изменится

С 1 июля на всех автозаправочных станциях Украины начал действовать новый стандарт бензина Е10. Он предусматривает добавление в состав топлива до 10% биоэтанола и является частью адаптации украинского топливного рынка к европейским нормам.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, переход на новый стандарт не должен существенно повлиять на потребителей – топливо останется с уже знакомыми маркировками, в частности А-95, изменится только его состав.

Что изменится после перехода на Е10

Новый состав бензина – отныне топливо будет содержать до 10% биоэтанола в соответствии с европейскими стандартами. Цены – возможно незначительное увеличение себестоимости — примерно на 50–70 копеек за литр, что составляет менее 1% стоимости топлива. Безопасность для автомобилей – бензин Е10 подходит для большинства автомобилей и не представляет угрозы для двигателей. Рынок топлива – унификация с нормами ЕС может упростить поставки и уменьшить расходы на производство отдельных партий бензина.

Подорожает ли бензин из-за Е10

По словам Куюна, добавление биоэтанола действительно влияет на себестоимость, но изменения будут минимальными. Закупочная цена может вырасти примерно на 15–25 долларов за тонну, что соответствует около 50–70 копейкам на литре.

«Это настолько незначительное подорожание, что потребитель его просто не почувствует. Никто не будет повышать цены из-за 50–70 копеек», – отметил Куюн.

Безопасен ли бензин Е10 для автомобилей

Новый стандарт не считается риском для транспортных средств. По словам специалистов, бензин с содержанием до 10% биоэтанола совместим с большинством современных и старых автомобилей.

Для отдельных старых моделей могут понадобиться незначительные технические корректировки топливной системы, однако серьезных проблем не ожидается.

Как изменится топливный рынок Украины

Переход на Е10 приближает украинский рынок к европейской системе. Поставщикам больше не нужно будет формировать отдельные партии бензина для Украины, поскольку стандарт станет аналогичным европейскому. По оценке Куюна, в долгосрочной перспективе это может даже снизить расходы компаний и сделать рынок более стабильным.

Что касается цен в дальнейшем, эксперт прогнозирует возможное снижение стоимости бензина. Он отметил, что сейчас бензин остается дороже обычных рыночных соотношений, тогда как дизель постепенно дешевеет. В перспективе цены на бензин также могут снизиться.

Напомним, в конце мая сообщалось, что Украина готовится к внедрению новых требований по использованию биоэтанола в бензинах.. Речь шла, в частности, об обновлении экологических стандартов качества топлива, технических регламентах с требованиями ЕС и модернизации системы контроля.

Также в марте в Украине заработала государственная программа кешбэка на топливо, которая предусматривала частичную компенсацию расходов на бензин, дизель и автогаз при безналичной оплате на АЗС.

По состоянию на конец мая с начала программы «Кешбэк на топливо» денежную компенсацию получили 2,3 млн украинцев.

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