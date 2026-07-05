Дрон ударил по автозаправке в Индустриальном районе Харькова

Вечером 4 июля российские войска атаковали Харьков беспилотником типа «Молния». Вражеский дрон попал в автозаправочную станцию в Индустриальном районе города.

Об атаке сообщили городской голова Игорь Терехов и в Харьковской областной военной администрации.

Известно, что в результате удара по АЗС 60-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс.

В общей сложности в течение 4 июля из-за российских обстрелов Харьковской области погибли три человека, еще восемь человек пострадали. В частности, в Харькове травмы получили женщины 45, 22 и 60 лет, а также 10-месячная девочка.

В селе Велетень Змиевской громады острую реакцию на стресс получили мужчины 48 и 52 лет. В поселке Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина. В селе Лозовая Волчанской громады погиб один человек, еще 32-летний мужчина получил ранения. Кроме того, в селе Веселое в результате российского обстрела погиб 69-летний мужчина, а в селе Должанка – 55-летний мужчина.

Правоохранители и профильные службы документируют последствия очередных российских атак на Харьковщину.

Напомним, российские войска вечером в пятницу, 3 июля, несколько раз атаковали ударными беспилотниками автозаправочные станции в Лубенском районе Полтавской области, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в Оболонском районе Киева после удара россиян по АЗС в ночь на 2 июля в озеро Кирилловское попали тонны нефтепродуктов и эмульсии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.