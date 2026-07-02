В одной из общин Сумщины развернут сеть мобильных АЗС

Национальная безопасность
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В Тростянецкой общине на Сумщине из-за усиления обстрелов решили развернуть сеть мобильных пунктов продажи горючего.
Фото: Госпродпотребслужба

В Тростянецкой общине Сумской области из-за усиления российских обстрелов решили развернуть сеть мобильных пунктов продажи горючего. Снабжать водителей топливом планируют с помощью небольших автозаправочных автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Тростянецкого городского совета.

Одна из сетей АЗС вводит особый режим работы заправок в семи областях УкраиныС 1 июля часть автозаправочных комплексов Украины работает по новым правилам. В ряде регионов ввели ночное закрытие, светомаскировку и приостановку отпуска топлива во время воздушных тревог.

В горсовете объяснили, что места расположения мобильных АЗС будут постоянно меняться из соображений безопасности, чтобы не допустить их поражения российскими войсками.

По этой причине заправщики не будут находиться длительное время на одной локации. О местах продажи горючего и перемещения мобильных пунктов жителей будут информировать через официальные каналы.

Также сообщается, что горючее на таких мобильных АЗС будут отпускать исключительно за наличные.

«Обращаем внимание, что при объявлении воздушной тревоги отпуск горючего производиться не будет. Просим учитывать это при планировании поездки и неукоснительно соблюдать правила безопасности», – указано в заявлении.

Напомним, что россия в последнее время активизировала удары по АЗС в прифронтовых областях Украины. В частности, недавно под прицел россиян попали заправки на Сумщине, Днепропетровщине и Харьковщине.

В связи с атаками одна из сетей АЗС ввела особый режим работы заправок в семи областях Украины.

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