Оккупанты атаковали АЗС на Полтавщине, пострадали гражданские

Российские войска вечером в пятницу, 3 июля, несколько раз атаковали ударными беспилотниками автозаправочные станции в Лубенском районе Полтавской области, есть пострадавшие.

Об этом рассказал руководитель ОВА Виталий Дякивнич.

Сначала оккупанты ударили по одной из АЗС, повредив ее оборудование, остекление здания и автомобиль. Пострадали шесть человек.

Кроме того, еще один российский беспилотник попал в автомобиль вблизи автозаправочной станции. В результате этого удара раненых нет.

А после этого войска рф атаковали еще две автозаправочные станции. Информация о пострадавших в результате этих попаданий в экстренные службы не поступала.

Напомним, что россия в последнее время активизировала удары по АЗС в прифронтовых областях Украины. В связи с атаками одна из сетей АЗС ввела особый режим работы заправок в семи областях Украины.

А в одной из общин Сумщины з-за усиления российских обстрелов решили развернуть сеть мобильных пунктов продажи горючего.

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