Россияне нанесли новые удары по АЗС на Харьковщине

Российские оккупационные войска в субботу, 27 июня, дважды атаковали автозаправочные станции в Дергачах Харьковской области. В результате повторного удара пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным следствия, для обстрелов оккупанты использовали беспилотники типа «Италмас».

Первый удар произошел примерно в 13:40. Вражеский дрон попал вблизи автозаправочной станции, повредив ее ограждение, а также находившиеся на территории автотранспортного предприятия автомобили.

Менее чем через час, ориентировочно в 14:30, российские военные нанесли повторный удар, на этот раз по территории другой АЗС. В результате атаки ранения получила 41-летняя женщина, находившаяся в собственном автомобиле. Также острую реакцию на стресс диагностировали у 34-летнего работника автозаправочной станции.

«При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 27 июня российские войска атаковали дронами Солоницевскую общину Харьковского района. В результате удара повреждены две автозаправочные станции, на одной из них произошел пожар.

Также сообщалось, что в течение нескольких дней массированно били по производственным объекта «Нафтогаза» в Полтавской области. Враг применял баллистические ракеты и дроны, часть инфраструктуры получила разрушения.

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