В Германии больше не видят необходимости передавать Украине Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает, будто Украина до сих пор нуждается в поставках дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает n-tv.

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Писториус отметил, что украинские силы уже эффективно наносят удары по российской инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, используя беспилотники.

По его словам, он не считает, что Украине до сих пор нужны ракеты Taurus.

Кроме того, министр обороны Германии заявил, что ситуация на фронте остается преимущественно стабильной, без существенных изменений линии боевого соприкосновения.

«Ситуация еще никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя почти нет движения. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда – в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное – Украина все успешнее поражает цели на территории россии, тем самым уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику», – добавил Писториус.

Напомним, недавно министр обороны Михаил Федоров сообщил, что международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по итогам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн». В частности, около $1 млрд направят на программу PURL.

Также накануне стало известно, что Швеция выделила 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Новый взнос является частью ранее объявленного пакета военной помощи Киеву.

Кроме того, Австралия объявила о предоставлении Украине дополнительных 100 млн долларов военной помощи для закупки критически важного вооружения и оборудования на фоне продолжающейся российской агрессии.

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