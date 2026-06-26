Оккупанты нанесли удары по АЗС в Сумах, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в пятницу, 26 июня, атаковали автозаправочные станции в Сумах. В результате ударов пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Он рассказал, что на фоне усиления российских ударов по АЗС в регионе провели внеочередное совещание с участием руководителей автозаправочных сетей, представителей правоохранительных органов, спасателей и профильных служб.

Участники обсудили дополнительные меры безопасности, алгоритмы действий персонала во время воздушной тревоги. В ОВА заверили, что защита топливной инфраструктуры будет усиливаться.

Григоров также призвал жителей области не находиться на территории автозаправочных станций во время воздушной тревоги или угрозы атаки БПЛА, а немедленно отходить на безопасное расстояние и направляться к укрытию.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли баллистикой центр Запорожья. Вражеская ракета попала рядом с одноэтажным офисным зданием и складскими помещениями. Много людей получили ранения различной степени тяжести.

А 25 июня армия рф трижды прицельно ударила по локомотивам «Укрзализныци» в Запорожской и Сумской областях. В результате третьей атаки погиб помощник машиниста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.