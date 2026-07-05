Россия второй день бьет по «Нафтогазу»: есть масштабные пожары и разрушения

Второй день подряд российские войска атакуют добывающие объекты Группы «Нафтогаз». Под ударами находятся объекты в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, атаки продолжаются до сих пор.

Об этом сообщили в компании.

26 июня 2026, 11:51 Прибыли и убытки «Нафтогаза» до и во время большой войны В первый год полномасштабной войны Нафтогаз работал в убыток. Об убытках в Нафтогазе сообщали и до начала большой войны, причем чаще, чем о прибылях. Финансовые результаты Нафтогаза с 2004 по 2025 год – на инфографике «Слово и дело».

По данным «Нафтогаза», враг применяет дроны разных типов, в частности реактивные.

Атаки продолжаются практически непрерывно со вчерашнего утра.

В компании сообщили, что на нескольких объектах начались масштабные пожары, также есть значительные разрушения.

Работа части оборудования остановлена.

Работники не пострадали благодаря заблаговременно принятым мерам безопасности.

В «Нафтогазе» добавили, что полный масштаб повреждений сейчас установить невозможно. Оценка последствий начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, 24 июня войска рф нанесли удары по автозаправочным комплексам и производственным объектам Нафтогаза в четырех областях Украины.

29 мая оккупанты атаковали объекты газовой инфраструктуры Нафтогаза в Харьковской и Сумской областях. В результате ударов зафиксированы разрушения.

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