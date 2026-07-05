Россия второй день бьет по «Нафтогазу»: есть масштабные пожары и разрушения

Второй день подряд российские войска атакуют добывающие объекты Группы «Нафтогаз». Под ударами находятся объекты в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, атаки продолжаются до сих пор.
Об этом сообщили в компании.
По данным «Нафтогаза», враг применяет дроны разных типов, в частности реактивные.
Атаки продолжаются практически непрерывно со вчерашнего утра.
В компании сообщили, что на нескольких объектах начались масштабные пожары, также есть значительные разрушения.
Работа части оборудования остановлена.
Работники не пострадали благодаря заблаговременно принятым мерам безопасности.
В «Нафтогазе» добавили, что полный масштаб повреждений сейчас установить невозможно. Оценка последствий начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.
Напомним, 24 июня войска рф нанесли удары по автозаправочным комплексам и производственным объектам Нафтогаза в четырех областях Украины.
29 мая оккупанты атаковали объекты газовой инфраструктуры Нафтогаза в Харьковской и Сумской областях. В результате ударов зафиксированы разрушения.
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