Российские войска попали по АЗС в Харькове, есть пострадавшие

Национальная безопасность
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Армия рф 2 июля нанесла удар по автозаправочной станции в Харькове. В результате обстрела пострадали гражданские.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Оккупационная армия россии в четверг, 2 июля, нанесла удар по автозаправочной станции в Харькове. В результате обстрела пострадали гражданские.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он рассказал, что под удар попала АЗС в Киевском районе Харькова, там начался пожар.

«На данный момент известно о трех пострадавших, повреждено здание автозаправки и несколько авто», – указано в сообщении Терехова.

Руководитель ОВА Олег Синегубов уточнил, что одной из пострадавших стала 7-летняя девочка. Медики уже оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. Жертвами вражеского удара стал 21 человек, еще 85 гражданских получили ранения и травмы. В столице зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

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