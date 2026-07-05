Оккупанты атаковали Запорожье и АЗС в Изюме, есть жертва и раненые

В воскресенье, 5 июля, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью и городу Изюм на Харьковщине, в результате чего погиб человек и еще шестеро гражданских получили ранения.

Об этом сообщили руководители ОВА Иван Федоров и Олег Синегубов.

По данным местных властей, сегодня днем враг нанес дроновый удар по Запорожью, по меньшей мере три человека получили ранения.

«Российские дроны атаковали гражданские объекты. Повреждены магазин и территория предприятия. Ранения получили три мужчины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – заявил Федоров.

В то же время, российские захватчики нанесли ракетный удар по одной из АЗС города Изюм.

«Один мужчина погиб. Пострадали 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины. Они госпитализированы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела вспыхнул пожар, повреждены пять автомобилей и полностью разрушено здание АЗС.

Как известно, в ночь на 5 июля российские войска нанесли не менее пяти ударов по Запорожью. В результате атаки повреждены жилая застройка, критическая инфраструктура и автомобили. Предварительно известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.

Также ночью российские войска совершили очередную воздушную атаку по Украине, применив ракеты различных типов и 125 ударных беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 115 воздушных целей.

Напомним, сегодня, 5 июля, российские войска атаковали Богодухов Харьковской области с применением БПЛА. В результате удара погибли двое мужчин.

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