Одна из сетей АЗС вводит особый режим работы заправок в семи областях Украины

С 1 июля в Украине ввели особый режим работы части автозаправочных комплексов. Такое решение приняли в сети АЗК WOG из-за ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах страны.

Об этом говорится на официальной странице сети АЗК WOG в Facebook.

Отмечается, что с 1 июля в семи областях Украины на заправках будут действовать новые правила. Они касаются в основном приграничных и прифронтовых регионов.

Ограничения будут действовать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и части Полтавской областей.

На этих АЗК действуют три основных ограничения:

ночное закрытие – станции не будут работать с 21:00 до 07:00;

светомаскировка – в темное время суток будут выключать наружное освещение;

приостановка отпуска топлива во время воздушной тревоги – ограничение касается как обычной заправки, так и дистанционного сервиса WOG PAY «Топливо».

В компании рекомендуют перед поездкой проверять график работы конкретной АЗК и доступность сервисов в мобильном приложении или на официальном сайте.

Также водителей призывают не оставлять автомобили на территории автозаправочных комплексов и не планировать там стоянку крупногабаритного транспорта.

Кроме того, в WOG сообщили, что все автозаправочные комплексы в Киеве и Киевской области будут временно закрыты с 23:00 1 июля до 07:00 2 июля.

Такое решение объяснили угрозой возможного массированного российского обстрела и необходимостью обеспечить безопасность работников и посетителей. В Киеве и области такие ограничения будут разовыми.

Стоит отметить, что другие сети заправок пока не объявляли о введении новых правил и работают в обычном режиме.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил о том, что рф завершила подготовку к новому массированному обстрелу Украины и в ближайшее время планирует осуществить новую воздушную атаку.

Также, стоит отметить, что рф в последнее время активизировала удары по АЗС в прифронтовых областях Украины, в частности недавно под прицел россиян попали заправки на Харьковщине.

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