Склады, связь и топливо: СБУ поразила важные объекты рф в Запорожской области

На временно оккупированной территории Запорожской области бойцы Службы безопасности Украины нанесли удары по военным объектам и логистическим узлам армии рф.

Об этом сообщили в СБУ.

25 июня 2026, 20:57 Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против россии Президент утвердил проведение новой 40-дневной операции Службы безопасности Украины, направленной на усиление влияния на россию.

По данным спецслужбы, удары по российским оккупационным войскам нанесли бойцы спецподразделения «Альфа» в рамках 40-дневной операции, задачу для которой определил президент Украины.

Под огневое поражение попали важный узел связи в районе Гуляйполя, склады боеприпасов рф, а также склады материально-технического и военного имущества.

Кроме инфраструктуры, российские войска понесли потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и служб тылового обеспечения.

«Нанесенные удары существенно осложнили обеспечение российских подразделений на передовых позициях, нарушили элементы системы логистики и поставок боеприпасов и топлива», – отметили в СБУ.

Напомним, 1 июля Служба безопасности Украины сообщила, что нанесла удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

Также об атаке беспилотников по оккупированному Крыму сообщалось в ночь на 26 июня. Тогда на аэродроме малой гражданской авиации под Керчью зафиксировали пожары.

Кроме того, Силы обороны нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре россии. Среди пораженных целей – железнодорожный мост в районе Ичок во временно оккупированном Крыму.

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