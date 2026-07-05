Израиль впервые в истории передал «Железный купол» другой стране – СМИ

Израиль впервые в истории разместил систему противовоздушной обороны «Железный купол» за пределами своей территории – комплекс и ракеты передали Объединенным Арабским Эмиратам для усиления защиты страны.

Об этом сообщает Axios.

10 марта 2026, 15:46 Какие страны попали под удары Ирана за первую неделю войны На инфографике – куда бил Иран ракетами и беспилотниками в ответ на атаки США и Израиля в течение прошлой недели.

По информации источников издания, решение о переброске системы одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне регулярных атак, которым, как утверждается, подвергаются ОАЭ. Вместе с батареей «Железного купола» в Эмираты доставили запас ракет-перехватчиков.

При этом для эксплуатации «Железного купола» в ОАЭ также прибыли израильские военнослужащие, обеспечивающие его работу. Как отмечает Axios, это первый случай, когда израильская система ПВО используется за пределами страны.

По словам собеседников СМИ, с начала обострения по территории ОАЭ были выпущены сотни ракет и тысячи беспилотников, а «Железный купол» уже применяли для перехвата воздушных целей, однако точные результаты его работы не разглашаются.

При этом помимо развертывания системы ПВО, израильские военные нанесли удары по пусковым установкам на территории Ирана, которые могли использоваться для атак на страны Персидского залива.

Издание добавляет, что нынешнее сотрудничество между Израилем и ОАЭ в сфере безопасности, обороны и разведки достигло наивысшего уровня со времени установления дипломатических отношений между государствами в 2020 году.

Как известно, территория ОАЭ периодически оказывается под воздушными атаками со стороны иранских сил с начала эскалации на Ближнем Востоке 28 февраля. В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах 17 мая беспилотник нанес удар по электрогенератору атомной электростанции «Барака», в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним, Volkswagen хочет переоборудовать один из автомобильных заводов в предприятие по изготовлению компонентов для систем противовоздушной обороны. В частности, речь идет о ПВО «Железный купол».

Ранее в Пентагоне сообщили, что США завершили разработку плана собственного «Золотого купола». Однако детали относительно его содержания и стоимости засекречены.

Между тем, в Украине утверждают, что создают собственную комплексную систему противовоздушной обороны – «Железный купол», который будет существенно отличаться от израильского из-за больших масштабов страны.

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