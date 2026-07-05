Сили обороны поразили аэродром в Крыму, склады боеприпасов и мосты на оккупированных территориях

Национальная безопасность
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В ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли удары по военному аэродрому Гвардейское в оккупированном Крыму, а также поразили два моста и три склада боеприпасов.
Генштаб ВСУ

В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по военному аэродрому «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму. Операция была направлена на снижение наступательного потенциала российских войск.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что на данный момент степень нанесенного ущерба уточняется.

По информации Генштаба, аэродром «Гвардейское» является одним из ключевых военных объектов РФ на оккупированном полуострове. Его используют для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиатехники.

Кроме того, украинские военные поразили автомобильный мост через реку Грузской Еланчик вблизи Гусельщиково и мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области. В Генштабе отметили, что эти транспортные объекты российские войска использовали для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также под удары Сил обороны попали три склада боеприпасов оккупационных войск. Они располагались в районах Макеевки в Донецкой области, Должанска в Луганской области и Преображенки в Херсонской области.

Напомним, в оккупированном Крыму после поражения электроподстанций произошел блэкаут. В ночь на 5 июля на полуострове снова фиксировали пожары на нескольких подстанциях, а оккупанты заявили об одном погибшем и двух раненых.

Помимо этого, 3 июля ударные дроны СБУ отработали по ангарам аэродрома «Гвардейское» и поразили российские истребители на аэродроме «Саки».

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