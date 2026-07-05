Вице-маршал Сейма заявил, что Польша могла тайно передать Украине ракеты для Patriot

Мир
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Вице-маршал Сейма считает, что правительство страны могло передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot.
Фото ZERO

В Польше заявили о возможной передаче Украине ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время в Министерстве обороны страны не подтвердили эту информацию, отметив, что детали военной помощи засекречены.

С соответствующим заявлением выступил сопредседатель ультраправой партии «Конфедерация» и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак.

Какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войныС начала вторжения рф наибольшее количество систем ПВО для Украины передали США, Германия и Чехия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, польское правительство якобы еще в марте без публичного объявления передало Украине ракеты, которые Варшава закупила у США для формирования собственной многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Босак также утверждает, что речь идет о ракетах, способных перехватывать российские баллистические ракеты «Искандер», которые, по его словам, представляют потенциальную угрозу для Польши.

В то же время заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в комментарии Polsat News заявил, что перечень переданной Украине военной помощи является секретным, поэтому не стал подтверждать или опровергать эти утверждения.

С другой стороны, руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что такая информация выглядит вполне вероятной. По его словам, польское правительство могло не только передать Украине ракеты, но и уступить свою очередь на получение новых боеприпасов от американских производителей.

При этом официального подтверждения того, что Польша действительно передала Украине ракеты-перехватчики к системам Patriot, на данный момент нет.

Напомним, Министр обороны Михаил Федоров обратился с официальными письмами почти к 40 странам-партнерам с просьбой срочно передать Украине ракеты к системам Patriot в течение июля.

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