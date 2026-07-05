В Крыму снова блекаут: на полуострове горят электроподстанции

В оккупированном Крыму после поражения электроподстанций произошел блекаут. В ночь на 5 июля на полуострове снова фиксировали пожары на нескольких подстанциях, а оккупанты заявили об одном погибшем и двух раненых.

Об этом сообщают Джордж Баррос из Institute for the Study of War, мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» и российские СМИ.

24 июня 2026, 07:30 В оккупированном Севастополе произошел блекаут после атаки БПЛА: что известно Ночью в оккупированном Крыму раздалась серия мощных взрывов от Симферопольского района до Керчи. В частности, оккупированный Севастополь полностью остался без света после атаки дронов.

Руководитель группы геопространственной разведки в американском аналитическом центре Institute for the Study of War Джордж Баррос сообщил, что энергетические дефициты в Крыму заметны по данным о ночных огнях, собранным NASA.

«Наблюдаемое ночное освещение с июля 2025 года против июля 2026 года», – отметил он.

В ночь на 5 июля на полуострове снова звучала воздушная тревога. По данным оккупационного МЧС, ее объявляли с 23:34 до 03:31, а также в 08:13.

Минобороны рф заявило о якобы обезвреживании 71 дрона над Крымом, Черным морем и россией.

Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в результате ночной атаки на полуостров погиб один человек, еще двое ранены, один из них – в тяжелом состоянии.

По предварительным данным «Крымского ветра», этой ночью были атакованы две мощные электроподстанции – ПС «Бахчисарай» 220 кВ и ПС «Зимино» 110/35/10 кВ.

ПС «Бахчисарай» является ключевым электрическим узлом, который питает Бахчисарайский район. ПС «Зимино» принимает высокое напряжение от ЛЭП и снижает его, а также имеет два трансформатора.

Кроме того, очевидцы сообщали об атаке дронов на электроподстанцию ПС 35 кВ «Славянское» около 00:45. Она отвечает за прием и распределение электроэнергии для местных жителей и инфраструктуры.

После этого часть Перекопского района осталась без света.

Также в 02:01 очевидцы сообщали о попадании в Каче под Севастополем. После этого свет исчез между двумя районами – в селах Береговое, Песчаное и Кутовое Бахчисарайского района, а также в селе Андреевка и поселке Кача в регионе Севастополя.

«Винзавод "Инкерман", который имеет отдельную линию питания, погас вместе со всеми. До сих пор нет света во всем этом районе», – говорится в сообщении.

Напомним, также 3 июля ударные дроны СБУ второй раз за неделю отработали по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму и поразили российские истребители на аэродроме «Саки».

А до этого бойцы Сил обороны поразили один из самых мощных НПЗ рф «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области и попали по складу БПЛА врага на ВОТ Запорожской области.

Также Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области. Также воины ВСУ били по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов.

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