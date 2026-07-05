В Греции из-за пожара эвакуировали три поселка: полиция задержала вероятного поджигателя

Вечером 4 июля вблизи пригорода Салоников в Греции вспыхнул лесной пожар. Из-за огня жителям трех населенных пунктов пришлось эвакуироваться.

Об этом сообщает Associated Press.

4 июля 2026, 15:13 В Чернобыльской зоне после десяти дней тушения ликвидировали один из очагов пожара После почти десяти дней непрерывной работы спасатели потушили один из очагов пожара в Чернобыльской зоне.

По данным издания, пожар возник около 20:30 в горном овраге и быстро распространился на равнинную местность. Огонь преимущественно уничтожал кустарники.

В греческой пожарной службе сообщили, что жилые дома не пострадали. В то же время пламя повредило несколько предприятий.

Жители Салоников видели пламя и слышали взрывы, когда горели легковоспламеняющиеся материалы внутри предприятий. Густое облако дыма накрыло несколько пригородов и западных районов города.

К ликвидации пожара привлекли около 115 спасателей, 38 единиц техники и волонтеров. До наступления темноты на месте также работали пожарные самолеты.

Признаков того, что огонь движется в сторону города, не было. В то же время пожарные оставались начеку, а локализацию осложнял сильный ветер.

Жители поселков Антуполи, Филотей и Галини получили SMS-сообщения с призывом покинуть опасную зону.

Также власти эвакуировали учреждение, где находились 157 людей с особыми потребностями.

Той же ночью местные власти сообщили о задержании 76-летнего мужчины по подозрению в поджоге. По данным пожарной службы, он «казался нетрезвым».

Греция регулярно страдает от лесных пожаров из-за длительного, жаркого, сухого и часто ветреного лета.

Напомним, 4 июля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели ликвидировали один из очагов пожара на 130 га.

Масштабные пожары в зоне отчуждения вспыхнули 25 июня после атаки российских беспилотников.

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