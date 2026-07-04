ГУР рассказало об операции в Крыму, в ходе которой уничтожили вражеский МиГ-29

Национальная безопасность
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ГУР МО Украины сообщило об уничтожении российского истребителя МиГ-29 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
Aviaphoto

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об успешной операции на временно оккупированном полуострове Крым. В ночь с 25 на 26 июня 2026 года украинские разведчики атаковали российский военный аэродром «Бельбек».

Об этом говорится на странице разведчиков в соцсетях.

По информации ГУР, в результате удара был уничтожен истребитель МиГ-29, находившийся на территории аэродрома. Кроме того, одним ударом украинским спецназовцам удалось поразить аэродромную пусковую установку, которая в момент атаки обслуживала боевой самолет российских оккупационных войск.

По предварительным оценкам, нанесенный россии ущерб может составлять десятки миллионов долларов.

В ГУР также обнародовали эксклюзивные кадры поражения российской авиационной техники, зафиксировав момент успешного удара по военному объекту оккупантов.

Напомним, ударные дроны СБУ на этой неделе отработали по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму и поразили российские истребители на аэродроме «Саки».

1 июля СБУ также сообщала, что нанесла удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

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