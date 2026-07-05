Врач тоже может расторгнуть декларацию с пациентом: в МОЗ объяснили, когда это возможно

Декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром может инициировать к прекращению не только пациент. В определенных законом случаях это право имеет и сам врач. В то же время такая процедура возможна только по четко установленным правилам.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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По информации Минздрава, врач имеет право инициировать прекращение декларации только в исключительных случаях. Это возможно, если пациент:

систематически не выполняет медицинские рекомендации;

регулярно нарушает правила внутреннего распорядка медицинского учреждения.

В то же время врач не может прекратить декларацию, если это создаст угрозу жизни или здоровью пациента либо может представлять опасность для других людей.

Процедура прекращения декларации состоит из нескольких этапов:

врач подает руководителю медицинского учреждения письменное обоснование;

руководитель принимает решение;

в случае согласования информацию передают в Национальную службу здоровья Украины; декларация прекращает действие через 10 календарных дней после получения уведомления НСЗУ; не позднее чем через три рабочих дня после этого медучреждение обязано уведомить о прекращении декларации пациента или его законного представителя.

Порядок заключения и прекращения деклараций определен приказом Минздрава №503 от 19 марта 2018 года.

В Минздраве подчеркивают, что врач не может отказать пациенту в заключении декларации из-за места жительства или регистрации, возраста, пола, социального или материального статуса, а также из-за наличия хронических или тяжелых заболеваний.

Единственное законное основание для отказа, если врач уже достиг максимального количества пациентов.

На данный момент один семейный врач может иметь до 1800 деклараций, терапевт – до 2000, а педиатр – до 900.

Если врач уже набрал максимальное количество пациентов, человеку предложат выбрать другого специалиста. Сделать это можно, в частности, через электронный Кабинет пациента.

Напомним, заключить или переоформить декларацию с семейным врачом с недавних пор можно дистанционно через электронный кабинет пациента.

Также сообщалось, что лечение в стационаре больниц Украины является бесплатным, поскольку государство через Программу медицинских гарантий финансирует большинство медицинских потребностей госпитализированных больных, включая обследования и лекарства.

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