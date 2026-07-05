Экс-вице-премьер Украины будет баллотироваться в Госдуму рф

Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов стал кандидатом в депутаты Государственной думы россии. Он будет баллотироваться от партии «Справедливая россия».

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

25 июня 2026, 12:09 Депутаты, министры и мэры: кого из чиновников заподозрили в госизмене после начала большой войны «Слово и дело» показывает на инфографике действующих и бывших чиновников высшего и среднего звена, которым объявили подозрения в государственной измене или коллаборационной деятельности после 24 февраля 2022 года.

Решение о выдвижении Арбузова приняли во время предвыборного съезда партии. По информации российского агентства «РИА Новости», он будет представлять так называемую группу «новых территорий», а также оккупированных Крыма и Севастополя.

Выборы в Государственную думу рф запланированы на 18–20 сентября 2026 года. Партия «Справедливая россия» входит в число парламентских политических сил рф.

Как известно, Сергей Арбузов возглавлял Национальный банк Украины в 2010–2012 годах. В декабре 2012 года его назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова, а после отставки правительства в конце января 2014 года он почти месяц исполнял обязанности премьер-министра Украины.

После Революции Достоинства Арбузов покинул Украину. Украинские правоохранительные органы открывали в отношении него уголовные производства, а сам он находится под украинскими санкциями.

В частности, в 2025 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Арбузова, Клюева и еще нескольких экс-чиновников.

В то же время в ЕС санкции с Арбузова ранее снимали.

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