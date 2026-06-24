В оккупированном Севастополе произошел блекаут после атаки БПЛА: что известно

Национальная безопасность
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Ночью в оккупированном Крыму раздалась серия мощных взрывов от Симферопольского района до Керчи. В частности, оккупированный Севастополь полностью остался без света после атаки дронов.
Иллюстративное фотоStockphoto

В ночь на 24 июня временно оккупированный Крым оказался под массированной атакой беспилотников. В частности, Севастополь полностью остался без света, а также в Бахчисарае вспыхнули склады бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота рф.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост«Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

По данным мониторинговых пабликов, главным объектом поражения стала Балаклавская ТЭС в оккупированном Севастополе, которая является одной из ключевых электростанций полуострова. На объекте зафиксировано по меньшей мере три попадания. При этом после 4:00 утра усилились перепады напряжения и в Симферополе.

Развожаев подтвердил, что в результате ночной массированной атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 июня город полностью остался без электроснабжения.

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения», – заявил гауляйтер, добавив, что в Севастополе введен особый режим.

Как отмечается, в настоящее время масштабы повреждений на Балаклавской ТЭС устанавливаются. Кроме Севастополя, этой ночью взрывы слышали также в Бахчисарае, Керчи и в районе горы Ай-Петри, где расположена РЛС оккупантов.

По данным местных пабликов, зафиксирован удар по Симферопольской ТЭЦ, обеспечивающей около 40% потребностей города в отоплении.

Также в результате прилета, по данным Telegram-канала «Крымский ветер», вспыхнули склады 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вражеского Черноморского флота.

Также сообщается, что в течение ночи в Керчи прозвучало несколько серий взрывов. К югу от Керчи зафиксировано два крупных очага пожара на территории военного городка оккупантов.

Напомним, в ночь на 23 июня временно оккупированный Крым оказался под атакой БПЛА. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ», а вдоль Арабатской стрелки возникли пожары.

В Силах беспилотных систем в свою очередь заявили, что операторы отработали минимум 60 целей только уровня middle strike.

Предыдущая же массовая атака на Крым произошла в ночь на 21 июня. Тогда возник пожар в районе морского порта и топливного терминала.

Тем временем во временно оккупированном Крыму на автозаправочных станциях полностью прекратили отпуск топлива для населения и бизнеса.

А с 22 июня во временно оккупированном Крыму самопровозглашенные власти объявили, что останавливают работу всех детских лагерей.

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