Генштаб подтвердил удары по НПЗ в Кстово и железнодорожному мосту врага

Бойцы Сил обороны поразили один из мощнейших НПЗ рф «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области и попали по складу БПЛА врага на ВОТ Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб в Телеграм-канале 2 июля.

«В ночь на 2 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово (Нижегородская обл., рф). Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия», – уточнили в Генштабе.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По данным военных, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Как известно, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Предприятие способно перерабатывать около 17 млн тонн нефти в год. В частности, на НПЗ в Кстово производят автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в том числе, для обеспечения потребностей вооруженных сил рф.

Также украинские военные перерезали логистику оккупантам, попав по железнодорожному мосту через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Как отметили в ведомстве, оккупанты не только перебрасывали по нему вооружение и МТО, но и транспортировали живую силу.

Кроме этого, поражен склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области и командно-наблюдательный пункт противника в районе Ольшан Харьковской области.

«Силы обороны Украины и впредь будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», – добавили в Генштабе.

Напомним, ночью 2 июля в городе Кстово Нижегородской области рф прозвучала серия взрывов. Местные жители и OSINT-аналитики сообщили о масштабном пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода.

Накануне Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области. Также воины ВСУ ударили по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов.

А подразделения Службы безопасности Украины нанесли удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

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