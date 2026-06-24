Севастополь без света: в СБС подтвердили поражение главной электроподстанции

В ночь против 24 июня украинские беспилотники атаковали ряд целей на территории временно оккупированного Крыма, в частности электроподстанцию в Севастополе.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.

Как отмечается, украинским военным удалось поразить главную электроподстанцию Севастополя, которая обеспечивает распределение генерации Балаклавской ТЭС.

Бровди отметил, что в результате удара «устала» главная электроподстанция города, из-за чего в Севастополе возникли проблемы с электроснабжением.

«Кина не будет, а света, как оказывается, много не бывает», – написал командующий СБС.

Он также добавил, что в течение ночи подразделения Сил беспилотных систем поразили 48 оперативных и плановых военных целей на южных оккупированных территориях.

Напомним, в ночь на 24 июня временно оккупированный Крым оказался под массированной атакой беспилотников. В частности, Севастополь полностью остался без света, а также в Бахчисарае вспыхнули склады бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота рф.

Прошлой ночью временно оккупированный Крым также оказался под атакой БПЛА. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ», а вдоль Арабатской стрелки возникли пожары.

А из нашей инфографики можно узнать, как часто звучат сирены на территории оккупированного Крыма.

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