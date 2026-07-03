Бойцы СБУ ударили по аэродромам в Крыму: уничтожено как минимум 7 самолетов

Ударные дроны СБУ второй раз за неделю отработали по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму и поразили российские истребители на аэродроме «Саки».

Об этом сообщает Служба безопасности в Телеграм-канале.

«Выполняя поставленные президентом Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на рф, СБУ нанесла успешный удар беспилотниками по военным аэродромам «Саки» и «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму», – говорится в сообщении ведомства.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

По предварительным данным СБУ, уничтожено или повреждено как минимум семь самолетов. Они находились в семи ангарах аэродрома «Саки». В частности, бойцы СБУ попали по истребителям и фронтовым бомбардировщикам Су-30СМ, Су-30, Су-24.

На аэродроме «Гвардейское» поражены два ангара с «шахедами» и авиационным оборудованием.

Как известно, военные аэродромы «Саки» и «Гвардейское» являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении.

«СБУ продолжает выполнять поставленные президентом Украины задачи и системно уменьшать военный потенциал россии. Каждая наша спецоперация – это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, которые обеспечивают российскую агрессию. Мы и впредь будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины», – подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

Напомним, 1 июля Служба безопасности Украины сообщила, что нанесла удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

Также об атаке беспилотников по оккупированному Крыму сообщалось в ночь на 26 июня. Тогда на аэродроме малой гражданской авиации под Керчью зафиксировали пожары.

Кроме этого, Силы обороны нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре россии. Среди пораженных целей – железнодорожный мост в районе Ичок во временно оккупированном Крыму.

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