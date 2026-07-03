Бойцы СБУ ударили по аэродромам в Крыму: уничтожено как минимум 7 самолетов

Национальная безопасность
Читати українською
Бойцы Службы безопасности Украины поразили как минимум семь российских самолетов в результате ударов по аэродромам «Саки» и «Гвардейское» в ВО Крыму.
Фото: News.online.ua

Ударные дроны СБУ второй раз за неделю отработали по ангарам аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму и поразили российские истребители на аэродроме «Саки».

Об этом сообщает Служба безопасности в Телеграм-канале.

«Выполняя поставленные президентом Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на рф, СБУ нанесла успешный удар беспилотниками по военным аэродромам «Саки» и «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму», – говорится в сообщении ведомства.

Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУУкраина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

По предварительным данным СБУ, уничтожено или повреждено как минимум семь самолетов. Они находились в семи ангарах аэродрома «Саки». В частности, бойцы СБУ попали по истребителям и фронтовым бомбардировщикам Су-30СМ, Су-30, Су-24.

На аэродроме «Гвардейское» поражены два ангара с «шахедами» и авиационным оборудованием.

Как известно, военные аэродромы «Саки» и «Гвардейское» являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении.

«СБУ продолжает выполнять поставленные президентом Украины задачи и системно уменьшать военный потенциал россии. Каждая наша спецоперация – это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, которые обеспечивают российскую агрессию. Мы и впредь будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины», – подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

Напомним, 1 июля Служба безопасности Украины сообщила, что нанесла удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

Также об атаке беспилотников по оккупированному Крыму сообщалось в ночь на 26 июня. Тогда на аэродроме малой гражданской авиации под Керчью зафиксировали пожары.

Кроме этого, Силы обороны нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре россии. Среди пораженных целей – железнодорожный мост в районе Ичок во временно оккупированном Крыму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
СБУ Крым Аннексия Крыма Самолет Война Бомбардировщики Истребитель Аэродром Война в Украине Удары по рф Удары по Крыму
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Экс-прокурор окружной прокуратуры под Днепром обжаловал арест
Жара отступает: синоптик рассказала, сколько Украину будут поливать дожди
ВАКС продлил расследование дела о схеме на «Укргаздобыче»
Peace Duck, Yell Duck и Black Goose: Contra Drone представила линейку новых дронов
Бойцы СБУ ударили по аэродромам в Крыму: уничтожено как минимум 7 самолетов
инфографикаУкраинский шоколад становится все более популярным в ЕС: динамика импорта за 11 лет
Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако
инфографикаКак изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года
Во Львове задержали российского агента, который готовил подрыв на оборонном предприятии
Из администраций оккупированного Крыма срочно вывозят технику и документы – партизаны
Больше новостей