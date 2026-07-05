Зачем путин лжет о Константиновке: ISW объяснил замысел Кремля

Диктатор рф владимир путин и российские военачальники значительно преувеличили заявления о якобы «захвате» Константиновки Донецкой области. По оценке ISW, эти утверждения не соответствуют действительности.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

4 июля 2026, 21:25 «Столица рф – Москва, а не Константиновка»: у путина ответили Зеленскому на предложение встречи В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским диктатором владимиром путиным в якобы захваченной россиянами Константиновке.

Аналитики напомнили, что 3 июля путин заслушал доклады российских военачальников об операции армии рф по захвату Константиновки.

Они утверждали, что штурмовые подразделения отдельных мотострелковых батальонов якобы захватили конкретные объекты в городе, в частности заводы, церкви и кварталы.

В ISW считают, что российское военное командование посвятило значительную часть встречи этим тактическим докладам, вероятно, чтобы показать войска рф как способные продвигаться в условиях городских боев и использовать заявления о Константиновке как информационную победу.

В то же время аналитики отметили, что эти заявления не соответствуют типичной модели продвижения российских войск.

Обычно ISW фиксирует видео украинских ударов по позициям россиян в районах, где враг продвинулся. Однако в этот раз аналитики не обнаружили таких ударов ни в одном районе Константиновки.

Российские источники, в частности Минобороны рф, в последнее время публиковали много видео небольших групп солдат с флагами в Константиновке и ее окрестностях.

Однако, по оценке ISW, эти ролики не доказывают продвижение россиян, поскольку часто обрываются и скрывают российские позиции и дальнейшую судьбу солдат.

Также аналитики не обнаружили видео, которые свидетельствовали бы о применении российскими войсками техники, минометов или ствольной артиллерии в городе. Это могло бы указывать на более высокий уровень контроля над Константиновкой.

Президент Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ категорически отвергли заявления россии о захвате города.

Украинские военные источники указывали, что по состоянию на середину июня в Константиновке было от 100 до 250 российских военных.

По состоянию на 23 июня украинские силы, как и раньше, превосходили российские войска по численности. Это соответствовало схеме ударов в городе и противоречило заявлениям рф о захвате.

Кроме того, часть российских командиров и военкоров 3 и 4 июля продолжали утверждать, что ВСУ все еще удерживают позиции в городе. Это также подрывало российские утверждения.

В ISW объяснили, что путин и другие российские должностные лица используют тему «захвата» Константиновки, чтобы говорить о якобы быстром падении остальной Донецкой области.

Аналитики отмечают, что россияне активнее проникают в Константиновку, однако даже возможный захват города не позволит армии рф быстро совершить оперативный прорыв во всей Донецкой области.

В отчете также говорится, что российское наступление весной-летом 2026 года пока не принесло оперативно значимых результатов. Наступление на Константиновку, по оценке ISW, вероятно, исчерпает наступательный потенциал россии, даже если врагу когда-нибудь удастся захватить город.

Напомним, накануне российский диктатор путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки на Донетчине. Заявление путина уже опровергли в Генштабе ВСУ.

Собственно, с начала полномасштабного вторжения путин объявлял оккупационной армии уже 15 дедлайнов захвата Донецкой области. Теперь россия якобы планирует оккупировать регион до 31 декабря 2026 года. Однако стоит вспомнить, что россияне не впервые сообщают о якобы захвате населенных пунктов, который не соответствует действительности.

Также позже Зеленский отреагировал на заявления рф о Константиновке, подчеркнув, что «путин решил солгать миру и Трампу».

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