Силы обороны повторно поразили НПЗ в Уфе и объект ВПК в российской Пензе

Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание Россией войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе – одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние – более 1300 километров от линии фронта», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Пензенском регионе был поражен стратегический объект российского ВПК, который занимается разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения. Именно эти ракеты российские войска используют для атак по украинским городам и общинам. Расстояние до объекта – около 600 километров от фронта.

Зеленский отметил, что Украина продолжает реализацию плана применения дальнобойных ударов в ответ на российскую агрессию.

«Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливо в ответ на всё, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должны осознать в российском руководстве. Россия должна закончить свою войну», – подчеркнул глава государства.

Напомним, в российском городе Пенза в ночь против 1 июля прогремели взрывы, после чего был зафиксирован сильный дым и пожар. Местные жители сообщали о возможном поражении предприятий.

Также накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины повторно поразили центр космической связи «Дубна» в Московском регионе России.

А 29 июня стало известно, что украинские воины ударили по автомобильному и двум железнодорожным мостам на ВОТ, которые россияне использовали для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

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