В июле Китай и россия проведут военно-морские учения в водах и воздушном пространстве вблизи китайского города Циндао на берегу Желтого моря.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства обороны КНР.

27 июня 2026, 19:16 Южная Корея поднимала авиацию из-за военных самолетов рф и Китая Южная Корея поднимала в воздух истребители после того, как около десяти военных самолетов Китая и рф вошли в зону идентификации ПВО.

Учения получили название «Морское взаимодействие – 2026» или Joint Sea 2026. Они являются частью ежегодного плана сотрудничества между вооруженными силами Китая и россии.

В Минобороны КНР заявили, что эти мероприятия направлены на «решение проблем безопасности и содействие поддержанию мира и стабильности в регионе».

После завершения тренировок военные силы обеих стран будут осуществлять совместное морское патрулирование в Тихом океане.

При этом в Пекине не уточнили конкретные сроки проведения учений и численность сил, которые будут в них участвовать.

Напомним, в мае издание Reuters со ссылкой на данные трех европейских разведывательных агентств и документы сообщило, что китайские вооруженные силы тайно тренировали на территории собственной страны около 200 российских солдат в конце 2025 года, часть из которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины.

В Китае опровергли эту информацию. В частности, в Пекине заявили, что подобные сообщения являются попыткой переложить ответственность за российско-украинскую войну на китайскую сторону.

Также ранее СМИ писали, что Китай существенно нарастил поддержку россии в войне против Украины в 2025 году и, вероятно, продолжит углублять это сотрудничество с Москвой в 2026 году.

Кроме того, стало известно, что Китай помог россии втрое нарастить производство ракет «Искандер».

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