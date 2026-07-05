В июле Китай и россия проведут военно-морские учения в водах и воздушном пространстве вблизи китайского города Циндао на берегу Желтого моря.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства обороны КНР.
Учения получили название «Морское взаимодействие – 2026» или Joint Sea 2026. Они являются частью ежегодного плана сотрудничества между вооруженными силами Китая и россии.
В Минобороны КНР заявили, что эти мероприятия направлены на «решение проблем безопасности и содействие поддержанию мира и стабильности в регионе».
После завершения тренировок военные силы обеих стран будут осуществлять совместное морское патрулирование в Тихом океане.
При этом в Пекине не уточнили конкретные сроки проведения учений и численность сил, которые будут в них участвовать.
Напомним, в мае издание Reuters со ссылкой на данные трех европейских разведывательных агентств и документы сообщило, что китайские вооруженные силы тайно тренировали на территории собственной страны около 200 российских солдат в конце 2025 года, часть из которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины.
В Китае опровергли эту информацию. В частности, в Пекине заявили, что подобные сообщения являются попыткой переложить ответственность за российско-украинскую войну на китайскую сторону.
Также ранее СМИ писали, что Китай существенно нарастил поддержку россии в войне против Украины в 2025 году и, вероятно, продолжит углублять это сотрудничество с Москвой в 2026 году.
Кроме того, стало известно, что Китай помог россии втрое нарастить производство ракет «Искандер».
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