Рф объявила набор операторов БПЛА для обороны Москвы через крупнейший сайт по трудоустройству

Национальная безопасность
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Крупнейший российский сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал вакансии операторов дронов для защиты Москвы.
Getty Images

Крупнейший российский сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал вакансии для операторов беспилотников, которые должны присоединиться к защите воздушного пространства над Москвой.

Об этом сообщает Reuters.

«Адвент календарь ВСУ»: в июне Украина не нанесла ударов по рф лишь 5 дней из 30-тиВ Минобороны показали календарь ударов Сил обороны по военным и стратегическим объектам рф за июнь.

Набор ведется в добровольческое подразделение под названием «Боевой армейский резерв», основной задачей которого называют обеспечение безопасности российской столицы.

В описании вакансии указано, что будущие сотрудники будут работать с высокотехнологичным оборудованием, предназначенным для защиты городской инфраструктуры. При этом от кандидатов не требуют предварительного опыта работы с беспилотниками. Среди основных требований – базовые технические навыки и желание учиться и развиваться в этой сфере.

За выполнение обязанностей работодатель предлагает заработную плату от 150 тысяч рублей в месяц (около 1 950 долларов).

В то же время, как отмечает Reuters, такая сумма ниже средней заработной платы в Москве, которая на данный момент превышает 200 тысяч рублей в месяц.

Журналистам не удалось установить точную дату появления вакансии на платформе, однако известно, что последнее обновление объявления состоялось 1 июля.

Напомним, в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по центру космической связи в Московской области и ряду вражеских объектов на оккупированных территориях, в частности, по мосту в районе Васильевки Запорожской области.

Также в июне сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать минимум до конца года.

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