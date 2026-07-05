Рф объявила набор операторов БПЛА для обороны Москвы через крупнейший сайт по трудоустройству

Крупнейший российский сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал вакансии для операторов беспилотников, которые должны присоединиться к защите воздушного пространства над Москвой.

Об этом сообщает Reuters.

4 июля 2026, 16:28 «Адвент календарь ВСУ»: в июне Украина не нанесла ударов по рф лишь 5 дней из 30-ти В Минобороны показали календарь ударов Сил обороны по военным и стратегическим объектам рф за июнь.

Набор ведется в добровольческое подразделение под названием «Боевой армейский резерв», основной задачей которого называют обеспечение безопасности российской столицы.

В описании вакансии указано, что будущие сотрудники будут работать с высокотехнологичным оборудованием, предназначенным для защиты городской инфраструктуры. При этом от кандидатов не требуют предварительного опыта работы с беспилотниками. Среди основных требований – базовые технические навыки и желание учиться и развиваться в этой сфере.

За выполнение обязанностей работодатель предлагает заработную плату от 150 тысяч рублей в месяц (около 1 950 долларов).

В то же время, как отмечает Reuters, такая сумма ниже средней заработной платы в Москве, которая на данный момент превышает 200 тысяч рублей в месяц.

Журналистам не удалось установить точную дату появления вакансии на платформе, однако известно, что последнее обновление объявления состоялось 1 июля.

Напомним, в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по центру космической связи в Московской области и ряду вражеских объектов на оккупированных территориях, в частности, по мосту в районе Васильевки Запорожской области.

Также в июне сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать минимум до конца года.