Ливень повредил Национальное военное мемориальное кладбище под Киевом

Общество
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После сильного ливня на территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области размыло дороги и образовались провалы в зоне захоронений.
Коллаж УП

Ливень привел к повреждениям на территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области. После непогоды там размыло дороги, а в зоне захоронений образовались провалы.

Об этом сообщили в Киевском эколого-культурном центре (КЭКЦ).

Сколько денег из бюджета выделяется на Национальное военное кладбищеНа достройку Национального военного мемориального кладбища хотят потратить еще 3,6 млрд гривен. Какими были расходы в предыдущие годы – на инфографике.

По информации организации, потоки воды размыли насыпные дороги, в отдельных местах просел асфальт, а грунт был смыт дождевыми потоками. Впоследствии в центре заявили, что значительные провалы появились непосредственно в зоне захоронений. По словам представителей КЭКЦ, часть таких провалов работники кладбища уже засыпали.

В организации считают, что причиной может быть не только естественное проседание грунта после захоронений, но и вымывание насыпного слоя, которым ранее поднимали территорию. Также там предполагают, что ситуация может быть связана с недостатками системы дренажа и водоотведения. В то же время независимого подтверждения этих причин пока нет.

Ранее КЭКЦ также сообщал, что после сильных осадков вода стекала с территории строительства кладбища в направлении села Вита-Почтовая, размывая насыпные дороги.

Еще в феврале этого года во время обсуждения строительства Национального военного мемориального кладбища эксперты обращали внимание на сложные гидрологические условия участка и возможные риски, связанные с высоким уровнем грунтовых волн. При этом руководство мемориального комплекса заверяло, что места захоронений обустроены на территории, не подлежащей подтоплению, а уровень грунтовых вод не должен подниматься ближе чем на два метра к поверхности земли.

Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище между селами Гатное и Мархаловка в Киевской области открыли 29 августа 2025 года.

Решение о его создании было принято Кабмином в феврале 2024 года.

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