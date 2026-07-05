Президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, во время которого стороны обсудили войну в Украине и предстоящий саммит НАТО. По данным Кремля, беседа продолжалась около полутора часов.

Об этом сообщают российские государственные СМИ.

4 июля 2026, 23:08 Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили Президент Владимир Зеленский сегодня, 4 июля, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, поздравив его с 250-летием независимости США.

Кроме поздравлений с 250-летием независимости Соединенных Штатов, по словам помощника президента рф Юрия Ушакова, Трамп и путин обсуждали войну в Украине.

В частности, по словам российского чиновника, Трамп предложил содействовать поиску путей завершения войны в Украине. Этот вопрос, по его словам, обсуждался в контексте предстоящего саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре.

Кроме того, как утверждает Ушаков, президент США якобы сообщил, что его специальный представитель Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер готовы снова посетить Москву и продолжить переговорный процесс.

В то же время официальных заявлений Белого дома относительно содержания разговоров с путиным на данный момент не обнародовано.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее тоже поговорил с лидером США Дональдом Трампом. Глава государства поздравил американского коллегу с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов, после чего лидеры обсудили пути завершения войны в Украине.

Этому диалогу предшествовал очередной выпад со стороны Кремля касательно возможных переговоров. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в резкой форме отверг предложение Зеленского о встрече, цинично заявив, что «столица рф – Москва, а не Константиновка».

Накануне в Кремле отчитались о возможном захвате Константиновки, которая остается под контролем Украины. Между тем президент Зеленский, комментируя эти заявления рф, предположил, что путин решил солгать миру и Трампу о ситуации на фронте, чтобы запустить хоть какую-то новость.

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