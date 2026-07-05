В Кишиневе официально закрыли российский культурный центр

Российский центр науки и культуры, известный как «русский дом», официально прекратил работу в Кишиневе 4 июля. Закрытие произошло после решения молдавских властей о прекращении действия межправительственного соглашения, на основании которого центр работал с 2009 года.

Об этом сообщило посольство россии в Молдове.

5 мая 2026, 12:07 От Еревана до Вашингтона: где работают российские «культурные центры» Москва финансирует более 80 российских культурных центров по всему миру. Где они работают – смотрите на инфографике.

В дипмиссии заявили, что решение правительства Молдовы стало причиной завершения деятельности центра, который, по словам российской стороны, многие годы был площадкой для встреч, диалога и дружбы.

Также в посольстве отметили, что часть функций закрытого центра передадут отделу культуры посольства рф. Российская сторона утверждает, что гуманитарное сотрудничество и культурные контакты с Молдовой продолжатся в рамках дипломатических полномочий.

После закрытия «русского дома» представители непризнанного Приднестровья заявили о намерении создать аналогичный российский культурный центр в регионе. Такую инициативу озвучил руководитель внешнеполитического ведомства непризнанной «ПМР» Виталий Игнатьев.

В Бюро реинтеграции Молдовы подчеркнули, что власти Приднестровья не имеют законных полномочий для принятия подобных решений. Вице-премьер по реинтеграции Валериу Кивер подчеркнул, что создание такого центра возможно только на основе официального двустороннего соглашения между Молдовой и россией.

Напомним, в мае глава Кремля владимир путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для людей, живущих в Приднестровье – непризнанном регионе Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду осудила этот указ. В Кишиневе считают, что это может быть связано со сценарной попыткой привлечь новых бойцов для войны в Украине.

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