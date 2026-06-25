В Севастополе после ночной атаки БПЛА отключили свет без графиков и предупреждений

Во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки дронов выключили свет и ввели жесткие ограничения без графиков и предупреждений.

Об этом стало известно из заявления назначенного рф «губернатора» города Михаила Развожаева.

Сейчас, по его словам, в Севастополе вынужденно введен режим временного ограничения электроснабжения. Это произошло якобы из-за перегрузки электрических сетей за пределами региона. Такое распоряжение поступило от диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО СО ЕЭС) в Севастополе.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

«В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она нужна для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Поскольку решение об отключении принял системный оператор, то точного почасового графика по адресам на этот момент нет», – написал Развожаев в Телеграм-канале.

Вместе с этим жителей в случае появления света попросили не включать мощные приборы и относиться к электричеству бережно.

Как известно, сегодня ночью в Крыму снова гремели взрывы. Громко было в Севастополе, Симферополе, а также в населенных пунктах Сакского, Нижнегорского, Красноперекопского и Первомайского районов.

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, ударные БПЛА поразили объекты энергетической инфраструктуры временно оккупированного полуострова.

«Ночью были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры с последующим отключением света вдоль почти всего побережья», – сообщил Андрющенко в соцсетях.

Вместе с этим мониторинговые ресурсы заявили об ударе по Балаклавской и Таврической ТЭС. Также слышали работу ПВО оккупанта в районе аэродрома «Кача», Евпатории и Керчи. Очевидцы сообщали, что в Симферополе в течение нескольких часов продолжались взрывы и стрельба, а также чувствовался запах гари в отдельных районах города. После этого массово пропал свет.

До этого в ночь на 24 июня украинские военные осуществили серию атак на объекты на территории временно оккупированного полуострова, в частности под удар попала электроподстанция в Севастополе. После этой атаки город остался без света.

Позже журналисты проекта «Схемы» обнародовали спутниковые фотографии, которые наглядно подтверждают масштабные последствия украинских прилетов по объектам логистики и топливной инфраструктуры в оккупированном Крыму и на прилегающих территориях.

Также воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ отчитались об успешных ударах по военным объектам врага в ТО Крыму. В частности были поражены средства ПВО вдоль Керченского пролива и два аэродрома оккупантов.

Тем временем в ВСУ сообщили, что россияне на Юге столкнулись с нехваткой боеприпасов и горючего.

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