Россия атаковала Богодухов дронами: есть погибшие и разрушения

Национальная безопасность
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Сегодня, 5 июля, российские войска атаковали Богодухов Харьковской области с применением БпЛА. В результате удара погибли двое мужчин.
t.me/synegubov

Сегодня, 5 июля, российские войска атаковали Богодухов Харьковской области с применением БпЛА. В результате удара погибли двое мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россия атаковала Украину 129 воздушными целями, ПВО обезвредила большинство из нихВ ходе ночной атаки российские войска применили ракеты различных типов и 125 беспилотников. Не смотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы попадания дронов и падение обломков в нескольких регионах.

По его данным, в результате российского удара по Богодухову двое мужчин погибли.

Также 26-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Из-за атаки повреждены супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.

Напомним, в ночь на 5 июля россия выпустила по Украине 129 воздушных целей, в частности ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 115 из них.

За сутки российские войска атаковали несколько населенных пунктов Харьковской области. В Индустриальном районе Харькова беспилотник попал в АЗС.

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Харьковская область Богодухов Атака рф на Украину
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