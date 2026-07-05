Россия атаковала Богодухов дронами: есть погибшие и разрушения

Сегодня, 5 июля, российские войска атаковали Богодухов Харьковской области с применением БпЛА. В результате удара погибли двое мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

5 июля 2026, 08:54 Россия атаковала Украину 129 воздушными целями, ПВО обезвредила большинство из них В ходе ночной атаки российские войска применили ракеты различных типов и 125 беспилотников. Не смотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы попадания дронов и падение обломков в нескольких регионах.

По его данным, в результате российского удара по Богодухову двое мужчин погибли.

Также 26-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Из-за атаки повреждены супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.

Напомним, в ночь на 5 июля россия выпустила по Украине 129 воздушных целей, в частности ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 115 из них.

За сутки российские войска атаковали несколько населенных пунктов Харьковской области. В Индустриальном районе Харькова беспилотник попал в АЗС.

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