Россия атаковала Богодухов дронами: есть погибшие и разрушения

Сегодня, 5 июля, российские войска атаковали Богодухов Харьковской области с применением БпЛА. В результате удара погибли двое мужчин.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, в результате российского удара по Богодухову двое мужчин погибли.
Также 26-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
Из-за атаки повреждены супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.
Напомним, в ночь на 5 июля россия выпустила по Украине 129 воздушных целей, в частности ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 115 из них.
За сутки российские войска атаковали несколько населенных пунктов Харьковской области. В Индустриальном районе Харькова беспилотник попал в АЗС.
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