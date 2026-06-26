В оккупированном Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации

На территории временно оккупированного Крыма и Севастополя с 13:00, 26 июня, введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Об этом в официальном обращении к населению сообщила так называемая оккупационная власть.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера», – сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По его словам, решение принято якобы для упорядочения вопросов экономического характера.

«Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Прошу избегать паники», – добавил он.

Напомним, Силы обороны Украины уже несколько месяцев атакуют военные объекты оккупантов во временно оккупированном Крыму. В результате атак СБС и СБУ в Крыму фактически закончилось топливо, нет света и возник дефицит продуктов. Люди массово уезжают с территории полуострова.

Только сегодня утром ударные беспилотники атаковали аэродромы малой гражданской авиации под Керчью, там зафиксировали пожары. Кроме этого, воины «Альфы» Службы безопасности Украины поразили два российских судна военного обеспечения, паром и средства ПВО оккупантов в Керче.

А в ночь на 25 июня Силы беспилотных систем ВСУ попали в 38 объектов в оккупированном Крыму. Среди достижений украинских защитников: Таврическая ТЭС, нефтебаза в Джанкое и электроподстанция в Симферополе.

Тем временем в ВСУ сообщили, что россияне на Юге столкнулись с нехваткой боеприпасов и горючего. На автозаправочных станциях полностью прекратили отпуск топлива для населения и бизнеса.

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