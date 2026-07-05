В Нью-Йорке во время празднования Дня независимости загорелся Бруклинский мост

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Во время праздничного фейерверк-шоу ко Дню независимости США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар.
Getty Images

Вечером 4 июля во время празднования Дня независимости США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за фейерверков, которые запускали в рамках праздничного шоу.

Об этом пишет New York Times.

День независимости США: 250 лет главному политическому ритуалу АмерикиСША отмечают 250-ю годовщину независимости. «Слово и дело» объясняет, почему выбрана именно эта дата, какой смысл заложен в праздник Четвертого июля и как его собирается праздновать администрация Дональда Трампа.

Первые очаги огня появились на пешеходной части моста вскоре после 21:00, где как раз и были установлены пусковые установки для салютов. В полиции сообщили, что вызов о пожаре поступил в 21:32, а уже чуть более чем через полчаса спасателям удалось полностью потушить пламя.

Правоохранители отмечают, что наиболее вероятной причиной пожара стали фейерверки. По информации журналистов, на мосту одновременно возникло по меньшей мере четыре очага возгорания. После завершения праздничного шоу на месте работали пожарные подразделения, а сам Бруклинский мост до позднего вечера оставался закрытым как для автомобильного движения, так и для пешеходов.

Очевидцы, наблюдавшие за фейерверками с набережной, сначала не поняли, что пожар не был частью праздничного шоу.

Напомним, в столице Соединенных Штатов отменили праздничный парад, посвященный Дню независимости, из-за экстремальных погодных условий. Причиной стала опасная волна жары, накрывшая значительную часть страны.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости США и обсудил завершение войны в Украине.

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США Пожар Нью-Йорк
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