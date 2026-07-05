Более 200 тысяч целей за месяц: Федоров назвал результаты ударов по армии рф

В июне подразделения Сил обороны Украины поразили более 200 тысяч целей рф. Также украинские военные ликвидировали или тяжело ранили около 28 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

22 июня 2026, 20:01 Силы обороны с начала года поразили дронами более 800 000 вражеских целей – Федоров С начала года подразделения беспилотных систем поразили более 800 000 подтвержденных целей врага, сообщил министр обороны.

По его словам, ключевыми целями для украинских военных стали объекты логистической инфраструктуры рф – склады, транспорт и маршруты поставок.

Федоров отметил, что удары по логистике уменьшают возможности врага обеспечивать свои подразделения.

«Количество ударов по логистике продолжает расти. Почти вдвое увеличилось количество поражений целей на расстоянии более 50 км от ЛБС... В июне также значительно выросла интенсивность ударов по целям в оккупированном Крыму», – написал министр.

По его словам, июнь стал рекордным сразу в нескольких сферах.

В частности, украинские военные поразили максимальное количество артиллерийских систем рф, а также установили абсолютный рекорд по уничтожению российской автомобильной и мототехники.

Кроме того, Силы обороны перехватили 49 575 российских дронов. По словам Федорова, это лучший результат за все время.

«Каждое из этих попаданий верифицировано на видео. єБали позволяют видеть поле боя в режиме реального времени. Это помогает быстро определять эффективные решения и масштабировать их на все войско. Спасибо каждому военному за результат и ежедневную работу», – добавил министр.

Ранее Федоров сообщал, что с начала года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 800 тысяч верифицированных целей армии рф.

Среди них – личный состав, средства ПВО, артиллерия, РСЗО, беспилотники, наземные роботизированные комплексы, транспорт, штабы, склады и средства РЭБ.

Также с начала года было ликвидировано или тяжело ранено около 167 тысяч российских военных.

Напомним, Силы беспилотных систем усилили работу в направлении мидлстрайков – ударов на дистанции до 200 километров, которые наносят повреждения логистике врага. В рамках этой кампании недавно СБС нанесли удары по нефтебазам в Крыму, вражеским НПЗ, судам рф в оккупированных украинских портах, а также российским локомотивам.

А накануне президент Владимир Зеленский анонсировал разработку новых украинских беспилотников, способных преодолевать расстояние более 3000 километров. Также он заявил, что Украина будет увеличивать дальность ударов по территории врага.

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