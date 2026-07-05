Проблемы не только с топливом: украинские дроны ударили еще по одной важной отрасли рф

В россии зафиксировали спад производства аммиачной селитры – продукции двойного назначения, которую используют и в аграрном секторе, и в военно-промышленном комплексе. За год объемы производства в рф уменьшились на 9%.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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По данным Росстата, производство аммиачной селитры в россии за год сократилось на 9%.

Только в мае падение составило 14% в годовом измерении. Это стало худшим показателем с начала года.

В ЦПД связывают эту ситуацию с украинскими дальнобойными ударами по российским промышленным объектам.

Официально в россии спад объясняют «внеплановыми ремонтами».

В частности, недавно под удар попал химический комбинат «Азот» в Тульской области. Это один из крупнейших российских производителей химической продукции, которую использует ВПК рф.

«Падение производства в химпроме рф – еще одно свидетельство эффективности украинских дальнобойных ударов. И хотя пропагандисты рф пытаются делать вид, что украинские БПЛА не наносят существенного ущерба, даже официальная статистика свидетельствует о прямо противоположном», – подвели итог в ЦПД.

Напомним, 1 июня российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

Стоит отметить, что власти страны-оккупанта сначала пытались преуменьшить последствия роста цен на бензин и дефицита топлива, вызванного ударами по НПЗ. Однако в конце июня президент рф владимир путин все же признал, что в россии начались проблемы с топливом.

На инфографике «Слово и дело» – в каких регионах рф ввели ограничения на продажу бензина.

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