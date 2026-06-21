«Будут преодолевать более 3000 км»: Зеленский анонсировал расширение географии дроновых атак на рф

Президент Владимир Зеленский анонсировал разработку новых украинских беспилотников, способных преодолевать расстояние более 3000 километров. Также он заявил, что Украина будет увеличивать дальность ударов по территории врага.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в ходе интервью «ТСН. Тиждень».

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Мы находимся на стадии, когда наш ОПК, наши Силы обороны, наше производство начало именно этот процесс – возвращение войны в рашку. Это будет. Они каждый день нас бьют, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наращивание будет», – подчеркнул президент.

Согласно словам Зеленского, недавний удар по нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени осуществили новые дроны FP-2 от украинской компании Fire Point, маршрут полета которых превысил 2500 км.

«Вчера мы отвечали им по НПЗ в Тюменском регионе. Если напрямую, 2070 км, наши дроны FP поразили их цель. Маршрут их был 2,5 тысячи километров. Они 3000+ км будут, это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где их военные все заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и так далее. Нам нужно иметь инструменты на более дальнее расстояние, мы это делаем», – заявил он, подчеркнув, что уже в этом году Силы обороны «начали их доставать больно».

Зеленский добавил, что Украина располагает информацией о расположении российских военных предприятий, нефтебаз и газовых хранилищ и работает над увеличением возможностей для ударов по территории рф на большие расстояния.

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти заявили о попытке удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени днем в субботу, 20 июня. Впоследствии Зеленский сообщил, что Силы специальных операций нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Тюмени, использовав новые украинские беспилотники.

Также Зеленский заявил о результатах ударов украинских сил по военной и энергетической инфраструктуре российских оккупационных сил в Крыму и на территории Краснодарского края рф в ночь на 21 июня.

Кроме этого, Генеральный штаб ВСУ обнародовал спутниковые снимки Московского нефтеперерабатывающего завода. На кадрах зафиксированы последствия успешного поражения этого предприятия украинскими беспилотниками во время предыдущей атаки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.