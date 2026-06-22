Силы обороны с начала года поразили дронами более 800 000 вражеских целей – Федоров

С начала года подразделения беспилотных систем поразили более 800 000 подтвержденных целей врага. В целом дроны сейчас обеспечивают более 90% поражений противника на фронте и в тылу.

Такими данными поделился министр обороны Михаил Федоров.

9 июня 2026, 12:38 Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных систем Большинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

Среди верифицированных целей – живая сила, средства противовоздушной обороны, артиллерия, реактивные системы залпового огня, БПЛА, наземные роботизированные комплексы, транспорт, командные пункты, составы и средства радиоэлектронной борьбы.

За этот же период, по данным Федорова, было ликвидировано или тяжело ранено около 167 тысяч российских военных.

Отдельно отмечается, что май стал самым результативным месяцем для украинских подразделений беспилотных систем. В течение месяца было поражено более 181 000 целей, а потери противника составили 31 530 человек убитыми или ранеными.

«За каждое подтвержденное поражение военные получают баллы, которые через Brave1 Market обменивают на дроны, НРК, средства РЭБ и комплектующие. Благодаря системе баллов мы видим, какие технологии и подразделения дают наилучший результат, и быстро масштабируем эти решения на все войско», – объяснил министр.

Напомним, Силы беспилотных систем усилили работу в направлении мидлстрайков – ударов на дистанции до 200 километров, которые наносят ущерб логистике врага. В рамках этой кампании недавно СБС нанесли удары по нефтебазам в Крыму, вражеским НПЗ, судам рф в оккупированных украинских портах, а также российским локомотивам.

А накануне президент Владимир Зеленский анонсировал разработку новых украинских беспилотников, способных преодолевать расстояние более 3000 километров. Также он заявил, что Украина будет увеличивать дальность ударов по территории врага.

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