Силы обороны с начала года поразили дронами более 800 000 вражеских целей – Федоров

Национальная безопасность
Читати українською
С начала года подразделения беспилотных систем поразили более 800 000 подтвержденных целей врага, сообщил министр обороны.
Фото: Getty Images

С начала года подразделения беспилотных систем поразили более 800 000 подтвержденных целей врага. В целом дроны сейчас обеспечивают более 90% поражений противника на фронте и в тылу.

Такими данными поделился министр обороны Михаил Федоров.

Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных системБольшинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

Среди верифицированных целей – живая сила, средства противовоздушной обороны, артиллерия, реактивные системы залпового огня, БПЛА, наземные роботизированные комплексы, транспорт, командные пункты, составы и средства радиоэлектронной борьбы.

За этот же период, по данным Федорова, было ликвидировано или тяжело ранено около 167 тысяч российских военных.

Отдельно отмечается, что май стал самым результативным месяцем для украинских подразделений беспилотных систем. В течение месяца было поражено более 181 000 целей, а потери противника составили 31 530 человек убитыми или ранеными.

«За каждое подтвержденное поражение военные получают баллы, которые через Brave1 Market обменивают на дроны, НРК, средства РЭБ и комплектующие. Благодаря системе баллов мы видим, какие технологии и подразделения дают наилучший результат, и быстро масштабируем эти решения на все войско», – объяснил министр.

Напомним, Силы беспилотных систем усилили работу в направлении мидлстрайков – ударов на дистанции до 200 километров, которые наносят ущерб логистике врага. В рамках этой кампании недавно СБС нанесли удары по нефтебазам в Крыму, вражеским НПЗ, судам рф в оккупированных украинских портах, а также российским локомотивам.

А накануне президент Владимир Зеленский анонсировал разработку новых украинских беспилотников, способных преодолевать расстояние более 3000 километров. Также он заявил, что Украина будет увеличивать дальность ударов по территории врага.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Михаил Федоров ВСУ Вторжение России Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

авторская колонкаКонституция после войны: почему старый баланс власти уже не будет работать
Силы обороны с начала года поразили дронами более 800 000 вражеских целей – Федоров
У Навроцкого заявили, что Киев отказался от встречи президентов Украины и Польши
Насчитал почти 80 млн боевых: экс-комбригу ТрО объявили подозрение
САП и НАБУ объявили подозрение двум бывшим топ-чиновникам органов прокуратуры Кировоградщины
инфографикаДо 132 миллионов долларов: размер гонораров Усика за профессиональные бои в тяжелой категории
США выдали двухмесячную лицензию на продажу нефтепродуктов из Ирана
Зеленский подписал закон, который позволит повысить зарплаты военным
Белорусская оппозиция передала Украине отчет о подготовке режима Лукашенко к войне
инфографикаВысшие госнаграды Украины и Польши: кому их присуждают и за какие заслуги
Больше новостей