Премьер Израиля попросил Трампа о встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нему с просьбой провести встречу в Белом доме. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

Об этом Трамп рассказал в интервью Axios.

Президент США отметил, что планирует встретиться с Нетаньяху после возвращения с саммита НАТО.

«Мы очень хорошо ладим. Он знает, кто здесь главный», – сказал Трамп.

Тем временем в офисе Биньямина Нетаньяху сообщили, что глава израильского правительства звонил Трампу, чтобы поздравить его с 250-й годовщиной Дня независимости США. В сообщении отмечается, что во время разговора Нетаньяху назвал Соединенные Штаты гарантом глобальной свободы и подчеркнул важность стратегического партнерства между двумя государствами.

Также стороны договорились в ближайшее время провести личную встречу в США.

Напомним, в начале июня Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, предупредив, что продолжение ударов может привести к международной изоляции Израиля.

В то же время 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива.

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