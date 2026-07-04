«Адвент календарь ВСУ»: в июне Украина не нанесла ударов по рф лишь 5 дней из 30-ти

Национальная безопасность
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В Минобороны показали календарь ударов Сил обороны по военным и стратегическим объектам рф за июнь.
скриншотt.me/exilenova_plus

В течение прошлого месяца Силы обороны Украины нанесли ряд дальнобойных ударов по военной и стратегической инфраструктуре рф. В частности, всего несколько дней страна-агрессор не находилась под ударами ВСУ.

Соответствующую инфографику Минобороны обнародовало в соцсетях в субботу, 4 июля.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Отмечается, что за весь месяц было всего пять дней, когда россия не подвергалась украинским дипстрайкам. При этом Москва в течение июня пылала дважды.

По данным МОУ, в разные даты горели заводы вражеского ВПК, нефтеперерабатывающие комплексы и газовая инфраструктура.

«Силы обороны всеми способами возвращают войну туда, откуда она пришла. Уже в июне почти не было дней, когда какой-то из российских городов не наблюдал последствий своей агрессии. Пылали заводы вражеского ВПК, нефтеперерабатывающие комплексы, газовая инфраструктура и все, что дает возможность россии вести войну и зарабатывать. За каждый удар по Украине и по нашим людям россияне будут платить дорогую цену», – подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны показали календарь ударов Сил обороны по военным и стратегическим объектам рф за июнь.
t.me/ministry_of_defense_uaИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Как известно, Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать по меньшей мере до конца года.

Напомним, впервые подразделения Сил обороны поразили центр космической связи в Московской области в ночь на 22 июня. Тогда на объекте вспыхнул пожар.

В конце месяца Силы обороны Украины повторно поразили центр космической связи «Дубна» в Московском регионе россии.

Кроме этого, в ночь на 4 июля российский Белгород оказался под ракетной атакой. После серии взрывов в городе возникли масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

Также сегодня ночью беспилотники атаковали порт в Ленинградской области.

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