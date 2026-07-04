«Адвент календарь ВСУ»: в июне Украина не нанесла ударов по рф лишь 5 дней из 30-ти

В течение прошлого месяца Силы обороны Украины нанесли ряд дальнобойных ударов по военной и стратегической инфраструктуре рф. В частности, всего несколько дней страна-агрессор не находилась под ударами ВСУ.

Соответствующую инфографику Минобороны обнародовало в соцсетях в субботу, 4 июля.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Отмечается, что за весь месяц было всего пять дней, когда россия не подвергалась украинским дипстрайкам. При этом Москва в течение июня пылала дважды.

По данным МОУ, в разные даты горели заводы вражеского ВПК, нефтеперерабатывающие комплексы и газовая инфраструктура.

«Силы обороны всеми способами возвращают войну туда, откуда она пришла. Уже в июне почти не было дней, когда какой-то из российских городов не наблюдал последствий своей агрессии. Пылали заводы вражеского ВПК, нефтеперерабатывающие комплексы, газовая инфраструктура и все, что дает возможность россии вести войну и зарабатывать. За каждый удар по Украине и по нашим людям россияне будут платить дорогую цену», – подчеркнули в ведомстве.

Как известно, Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать по меньшей мере до конца года.

Напомним, впервые подразделения Сил обороны поразили центр космической связи в Московской области в ночь на 22 июня. Тогда на объекте вспыхнул пожар.

В конце месяца Силы обороны Украины повторно поразили центр космической связи «Дубна» в Московском регионе россии.

Кроме этого, в ночь на 4 июля российский Белгород оказался под ракетной атакой. После серии взрывов в городе возникли масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

Также сегодня ночью беспилотники атаковали порт в Ленинградской области.

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